協同組合日本俳優連合（日俳連）、一般社団法人日本芸能マネージメント事業者協会（マネ協）、一般社団法人日本声優事業社協議会（声事協）の3団体が13日、生成AIの扱いに関する会見を行った。【映像】アニメ界のレジェンドが並んだ会見会見で発表された主な主張の内容は、（1）生成AI音声を、アニメーション及び外国映画等の吹替では使用しないことを求める、（2）生成AI音声を学習・利用する際は、本人の許諾を得ることを求