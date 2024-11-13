千葉県市原市のホテルで1日、勤務中だった従業員の佐伯仁美さん（56）が遺体で発見された強盗殺人事件で、県警捜査本部は13日、会社員の江川敦容疑者（47）=市原市光風台2丁目=を強盗殺人容疑で逮捕し、発表した。「女性を殺して金を奪ったことに間違いありません」と容疑を認めているという。女性が見つかったホテル。捜査員らが現場を調べていた=2024年11月1日午前11時43分、千葉県市原市、朝日新聞社ヘリから、嶋田達也撮影