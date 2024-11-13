女優のキム・ゴウンとイ・ジアがバラエティ番組で共演する。写真】キム・ゴウン、まさかの“坊主頭”に…新バラエティ番組『主に2人で』（原題、tvN）は、2人が韓国、台湾の有名レストランやバーを巡りながら、ウイスキーとフードのペアリングを楽しむという番組だ。2人はウイスキーとのペアリングに対する好みと経験を紹介するコラムを準備し、多彩な美食文化を体験する。特に、韓国と台湾の食文化とウイスキーがリンクする過程に