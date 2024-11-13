兵庫県内の神戸市など5市で用水供給事業を行う「阪神水道企業団（本部・神戸市東灘区）」が発注した補修工事で、業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして、兵庫県警は13日、収賄容疑で猪名川浄水場管理事務所の主査の男（46）と、贈賄容疑で尼崎市内の土木工事会社専務の男（52）を逮捕した。兵庫県警によると、阪神水道企業団は今年（2023年）9月、尼崎浄水場（尼崎市）内のアスファルト舗装に関する補修工事で、事