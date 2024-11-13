韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX（エンミックス）」が来年1月に日本で初めて単独公演を行うことが発表された。NMIXXは、韓国の敏腕音楽プロデューサー、“J.Y.Park”ことパク・ジニョン氏（52）が設立した芸能事務所「JYPエンターテインメント」から2022年にデビュー。事務所には「TWICE」「Stray Kids」「ITZY」など日本でも支持を集めるグループが多数在籍している。いまや世界中を席巻する韓国発の音楽グループにとって、日