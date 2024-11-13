衆議院はきょうの本会議で常任委員会の委員長などを選出し、予算委員長には立憲民主党の安住氏が就任しました。先月の衆院選の結果を受けて、衆議院の常任委員長の配分はこれまでの「与党15、野党2」から「与党10、野党7」へと野党側が大幅に増やしました。このうち、予算委員長には立憲民主党の安住淳前国対委員長が選出されました。野党議員が予算委員長に就任するのは30年ぶりです。立憲民主党安住淳 衆院予算委員長「霞