◆ソフトバンク秋季キャンプ（13日、筑後）ソフトバンクの海野隆司捕手（27）が勝てるキャッチャーへのレベルアップを誓った。申請最終日に甲斐拓也捕手（32）が国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明。2017年から正捕手を務めてきた扇の要が流出する可能性がある中、捕手では甲斐に次ぐ51試合に出場した海野にかかる期待は大きい。5年目の今季は「第2捕手」として出番を大きく増やした。主に大関友久や大津亮介と先発