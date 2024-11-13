村井嘉浩宮城県知事全国知事会長の村井嘉浩宮城県知事は13日の記者会見で、国民民主党が主張する「年収の壁」見直しを巡り「（個人の）収入が増えれば消費が喚起され、税収も増えるといった夢ごとではなく、地に足がついた具体的な方策を示して議論してほしい」と苦言を呈した。総務省は、「年収の壁」見直しに伴う個人住民税の減収が4兆円程度に上ると試算。村井氏は、宮城県と県内市町村の減収額が、地方交付税分も含め計約8