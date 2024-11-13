通行人にチラシを配り、闇バイトへの注意を呼びかける千葉県警の警察官＝13日午前、千葉市の京成千葉駅前首都圏で相次ぐ強盗を受け、千葉県警は13日、闇バイトに応募して実行役になることのないよう、千葉市中心部で若い通行人らに呼びかけた。県内で8月下旬以降に起きた、強盗予備や住居侵入の事件を含む計8件で関連を捜査中。「犯罪グループは都合よく応募者を利用し、捨て駒として切り捨てる」と警鐘を鳴らしている。「楽し