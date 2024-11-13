11月13日、内閣府政務官に元SPEEDの今井絵理子参院議員（41）が起用されることが報じられた。すでに外務政務官には当選1回で元おニャン子クラブの生稲晃子参院議員（56）の起用も報じられており、相次ぐ元アイドル議員の要職就任にXでも衝撃が広がっている。《えっ！はっ？？》《レポート出したの》《女性が活躍するのはいいけど今井絵理子議員、フランス研修の報告書は？》《今井絵理子、報告書まだ？？》「今井氏は、’19年にも