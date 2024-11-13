岡山地方裁判所 西日本豪雨で災害対応に携わっていた岡山県倉敷市の職員が、過重労働で精神疾患を発症し、その後も市の対応が不適切だったために症状が悪化したとして市に損害賠償を求めた裁判が岡山地方裁判所で始まりました。 訴えによりますと、倉敷市職員の52歳の男性は2018年の西日本豪雨の際、携帯への情報発信業務などを1人で担当し、交代要員がいないまま月に200時間を超える長時間残業が続いた結果、不眠やうつ症