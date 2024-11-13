ドル円１５５円前後、上昇一服＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155円前後で推移している。日本時間午後３時過ぎには155円台乗せから高値を155.15近辺まで伸ばしたが、その後のフォローはみられず小反落している。米１０年債利回りが４．４４％台後半から４．４３５％付近に上昇一服。 USD/JPY155.02