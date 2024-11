GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同ベストアルバム収録新曲「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」が、本日11月13日に先行デジタルリリースされたほか、『All the Greatest Dudes』全曲試聴映像も公開となった。◆GLIM SPANKY 動画 / 画像公開されたベストアルバム『All the Greatest Dudes』全曲試聴映像では、収録新曲「Hallucination」の一部