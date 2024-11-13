在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）系列の朝鮮学校の生徒約１００人が今月中旬に北朝鮮を訪問すると、産経新聞が１３日報じた。来年１月に平壌（ピョンヤン）で開催される迎春公演に参加するためという。北朝鮮を訪問する朝鮮学校の生徒は小学生と中学生で、同紙はこの公演に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が出席するという情報もあると伝えた。北朝鮮の主要行事の一つの迎春公演で朝鮮学校の生徒はこれまで「在日朝鮮学生少