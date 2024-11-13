13日正午前。ホークスの球団事務所に姿を現したのは、甲斐拓也選手です。球団との話し合いを終え、取材に応じた甲斐選手。語られた内容は。■甲斐拓也選手（32）「（国内）FAを行使するという話はさせていただきました。」国内FA権の行使を、宣言しました。矢のような送球でランナーを刺す「甲斐キャノン」。球界屈指のキャッチャーで、ホークスの扇の要、甲斐選手。2010年、育成ドラフト6位で入団。その