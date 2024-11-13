香川県トラック協会が寄付金を贈呈 交通事故で親などを亡くした交通遺児に、香川県トラック協会が寄付金を贈呈しました。 香川県トラック協会の松本英高副会長が、香川県や警察などでつくる「香川県交通安全県民会議」の石川恵市副会長に寄付金20万円の目録を手渡しました。 寄付金は、トラック協会が主催したチャリティイベントで集められた収益金の一部です。 県によると、寄付金は交通遺児が中学校や高校に進学