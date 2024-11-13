南海電気鉄道は、12月21日に南海線でダイヤ改正する。大阪・関西万博が開幕することを受け、今後も空港線の需要がさらに増加することを見込んでいることから、ダイヤ改正を実施する。特急「ラピートβ」を堺・岸和田駅を通過する「ラピートα」に、平日は55本のうち20本、土休日は59本のうち24本を変更する。利用者が多い難波・新今宮・天下茶屋駅〜関西空港駅間の特急券を購入しやすくし、空港アクセスの利便性向上を図る。空港急