ペレスが一転、残留へ。強力なスポンサーを得たようだ(C)Getty Imagesレッドブルのセルジオ・ペレスは今季、開幕からの不振が続いており、解雇の噂も根強く囁かれている。だがここにきて、ペレスがチーム残留に向け大きな後押しを得たと、海外メディアが報じている。【動画】予選3位の好走に角田裕毅もガッツポーズ！スタッフと歓喜を分かち合う歴史的瞬間の映像英スポーツサイト『The Sports Rush』は現地時間11月11日（日本