子育てをするようになって初めて、両親や家族の気持ちがわかった経験はありませんか。今回ご紹介する漫画の作者、つぐみ屋さん(©shirasu_noodles)もその一人。息子のアオちゃんを通して、亡くなった祖母の思いを感じる心温まるエピソードです。 ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles &