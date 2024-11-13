広島のアドゥワ誠投手が１３日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、２２００万増の３４００万円にサインした（金額は推定）。今季は開幕ローテ入りし、２０試合で６勝４敗、防御率３・１３。８月６日の巨人戦では、強力打線を３安打に抑えプロ初完封を記録した。シーズン最終盤は救援に回ったものの、先発としてチームを支えた投球が高く評価された。２・８倍増での更改には「１年間、よく頑張ってくれたと評価してもら