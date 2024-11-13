タレント小倉優子（41）が、12日放送のABCテレビ「相席食堂」に出演。自身のキャラ設定「こりん星」に触れ、使わなくなった理由を明かした。番組冒頭「こりん星から来たゆうこりんだぷぅ〜」。往年のキャッチフレーズで登場。すぐさま「〜で、ちょっと前までやってましたが、今は41歳で子どもが3人いて、大学生の小倉優子です」と続けた。ゲストが旅ロケに出る同番組。小倉は、茨城県土浦市を訪ねた。ロケを始めると、23歳男性に出