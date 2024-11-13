¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î½÷Í¥Ž¥¾ä»ÕÎ¤ÊÝ(26)¤¬¸½ºß¤Î?ÈëÂ¢¼Ì¿¿?¤ò¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ä»Õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö½½°ì¿Í¤ÎÂ±·³¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÈëÂ¢¥¹¥Á¡¼¥ë½¸ Âè»ÍÃÆ¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆüËÜÈ±¤ÇÃåÊª¤òÅ»¤Ã¤¿¾ä»Õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£ñþ¤ò·ë¤¤¡¢À¸¤¨ºÝ¤«¤é´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³ÛŽ¤¼ó¶Ú¤Þ¤Ç¤¹¤é¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¡ØÂ±¡Ù¤Î¹È°ìÅÀ¤Ê¤Ä¡Ê¾ä»Õ¡Ë¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£´û¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é´Ñ¤ëÊý¤âÌþ¤µ