気象庁は13日午後3時50分、台風情報を更新した。同3時現在、強い台風25号(ウサギ)はフィリピンの東（中心位置北緯15度40分、東経126度25分)にあり、西北西へ時速25kmで進んでいる。中心気圧975hPa、中心付近の最大風速35 m/s、最大瞬間風速50 m/s、25m/s以上の暴風域全域95km、15m/s以上の強風域全域280 kmとなっている。今後はフィリピンの北から台湾方面に進み、北東に進路を変えてゆっくり進み、16日午後3時の予報では沖縄