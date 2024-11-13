フリーアナウンサーの高橋真麻（43）が13日までにブログを更新。体調の変化ついてつづった。高橋真麻、「十重苦」（＋1）を告白「あまりにも免疫力落ちすぎ！！」11日のブログで、タイトルは「じじばばに感謝」。高橋は、「今朝、私が少し体調を崩し、じじばばにお世話になりました」と父で俳優の高橋英樹（80）、母で元女優の小林亜紀子さんのサポートを受けたと報告した。続けて、「第2子出産後、生理前になると、目眩（めまい