１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円９１銭前後と前日午後５時時点に比べ１円１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６４円４１銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時頃に１５４円６０銭台で推移していたが、同５０分過ぎには１５４円９３銭近辺と７月３０日以来、約３カ月半ぶりのドル高・円安水準をつけた。大規模