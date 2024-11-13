ホクリヨウはこの日の取引終了後、２５年３月期単独業績予想について純利益を９億６０００万円から１５億２２００万円（前期比８．１％減）へ上方修正すると発表した。あわせて配当予想を４０円から５４円（前期４０円）に増額修正した。 千歳農場で昨年発生した鳥インフルエンザに伴う採卵鶏の殺処分に対する「へい殺畜等手当金」を特別利益として計上したため。売上高、営業利益見通しに変更はない。 出所：MINKABU PR