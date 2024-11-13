日本調理機 [東証Ｓ] が11月13日大引け後(16:00)に決算を発表。24年9月期の経常利益(非連結)は前の期比89.9％増の10.6億円に拡大したが、25年9月期は前期比54.2％減の4.9億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を130円→160円(前の期は100円)に増額し、今期は前期比60円減の100円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比8.3％増の8.7億円に伸び、売上