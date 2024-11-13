１９６６年の静岡一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（８８）の再審公判で、袴田さんの名前が英字で書かれた支援者らのバッジを外すよう裁判長が命じるなどしたのは違法として、支援者ら３人が１３日、国に計３３０万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。提訴したのは、支援者の清水一人さん（７６）と弁護人だった小川秀世弁護士ら。訴状によると、４月２４日の再審公判で、清水さんが英字で袴田さんの名