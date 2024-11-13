Visit Swedenは、欧州連合知的財産庁（EUIPO）に国名を商標登録する。旅先の取り違えに終止符を打つため、本場スウェーデンを体験したい無防備な旅行者を混乱させる恐れのある国際的な地名の重複から名前を保護するために申請したという。国名を商標申請したのは世界で初めて。世界には、「Sweden」が8か所、「Germany」が複数、「America」が数十か所、「London」が34か所存在するという。Visit Swedenの調査では、旅行者のうち8