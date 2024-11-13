カナダ発のスポーツウェアブランド ルルレモン(lululemon)とディズニーが初のコラボレーション。ウィメンズ・メンズのウェアやバッグを揃える限定コレクションが、2024年11月13日(水)より、ルルレモン ギンザシックス店・御堂筋店ほかにて発売される。ルルレモン×ディズニー初コラボ初のコラボレーションとなる今回は、ミッキーマウスとミニーマウスにフォーカスしたラインナップを展開。フーディーやスウェットパンツ、バッグと