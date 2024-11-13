ケンタッキー州ルイビルの商業施設で大規模な爆発があり、１１人が負傷した/WLKY（ＣＮＮ）米南部ケンタッキー州ルイビルの商業施設で１２日午後、大規模な爆発があり、当局によれば、１１人が負傷した。２人がクリフトン地区の施設から救出された。負傷者は全員、商業施設で働いていた従業員だった。ルイビル市のグリーンバーグ市長が記者会見で明らかにした。市長によれば、施設の内部と周辺の全ての従業員について安否が確認さ