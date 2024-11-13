【モデルプレス＝2024/11/13】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のお手伝いバラエティ「ALL！Light！ &TEAM 〜LUNE大作戦〜」が、韓国100％エンターテインメントチャンネル「Mnet」にて放送されることが決定。12月24日に1話が先行放送、1月8日より本放送がスタートする。【写真】令和版“1000年に1人の美少年”と話題の&TEAMメンバー◆&TEAM、Mnetで新番組「ALL！Light！ &TEAM 〜LUNE大作戦〜