1964年10月、東京五輪の男子砲丸投げで金メダルを獲得した米国のダラス・ロングさん（AP＝共同）1964年東京五輪の陸上男子砲丸投げで金メダルを獲得したダラス・ロングさん（米国）が10日に死去した。84歳だった。家族から知らせを受けた母校の南カリフォルニア大が12日に発表した。60年のローマ大会では銅メダルを獲得した。（AP＝共同）