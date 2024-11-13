協同組合日本俳優連合（日俳連）、一般社団法人日本芸能マネージメント事業者協会（マネ協）、一般社団法人日本声優事業社協議会（声事協）の3団体が13日、生成AIの扱いに関する会見を行った。【映像】アニメ界のレジェンドが並んだ会見（33分頃〜）生成AIによる音声作品については、国内外でも度々物議を醸しており、最近では10月15日から、声優業有志による「NOMORE無断生成AI」キャンペーンもスタートし、中尾隆聖を筆頭に