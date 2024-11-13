Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔と女優のMEGUMIが13日、都内で行われた「FRAGRANCE DAY 2024」に出席。藤ヶ谷が自身がプロデュースしたフレグランスについて熱い思いを語った。【写真】スリットから生足チラリスタイル際立つMEGUMIの全身ショット「FRAGRANCE DAY」は、フレグランス業界をリードする複数企業が参画するフレグランスデー運営事務局による年に一度のフレグランスの祭典。藤ヶ谷は、フレグランス業界の新しい風として誕