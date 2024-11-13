フーディソン [東証Ｇ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比66.7％増の8500万円に拡大したが、通期計画の3億2000万円に対する進捗率は26.6％となり、前年同期の26.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比62.1％増の2億3500万円に拡大する計算にな