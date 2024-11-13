ＲＯＸＸ [東証Ｇ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。24年9月期の最終損益(非連結)は4.9億円の赤字(前の期は7.4億円の赤字)に赤字幅が縮小し、25年9月期も2.3億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。7期連続赤字になる。 株探ニュース