【ユーロ圏】 フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30 予想N/A前回7.3%（失業率) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08）21:00 予想N/A前回-10.8%（前週比) 消費者物価指数（CPI）（10月）22:30 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.6%前回2.4%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.3%前回3.3%（食品・エネ
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