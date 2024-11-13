テクニカルポイント豪ドル/ドル下降トレンド再開のカギは０．６５台の下抜けに 0.6804一目均衡表・雲（上限） 0.6718ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6688100日移動平均 0.6649エンベロープ1%上限（10日間） 0.6646一目均衡表・雲（下限） 0.6638一目均衡表・基準線 0.6630200日移動平均 0.661121日移動平均 0.6601一目均衡表・転換線 0.658310日移動平均 0.6529現値