今季限りで現役を引退した元西武外野手の金子侑司氏が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。今季途中で休養し、シーズン終了後に退任した前監督の松井稼頭央氏との２ショット投稿した。雲一つない青空の下で撮った写真に「稼頭央さんとゴルフ天気も良くてすごく楽しかったです」とつづった。ともに西武の背番号７を背負った２人が並んだ姿に、フォロワーからは「ステキなツーショット、ありがとうございます」「楽しそう