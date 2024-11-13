大倉工業 [東証Ｐ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比15.4％減の34.7億円に減り、通期計画の57億円に対する進捗率は60.9％にとどまり、5年平均の77.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.7％増の22.2億円に拡大する計算になる。 同時に、