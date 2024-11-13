全国凍豆腐工業協同組合連合会は、11月3日の「高野豆腐の日」に合わせて凍り豆腐（高野豆腐）1500個を、松本市の特定非営利活動法人NPOホットライン信州（信州こども食堂ネットワーク）へ寄贈した。1日に青木隆専務理事がNPO法人代表や小学生らに目録を手渡した。「高野豆腐の日」は、凍り豆腐を通じて「日本の食文化の伝承とそのすばらしさを再発見してほしい」「おせち料理を食して家族で健康な新年を迎えてほしい」との考えから