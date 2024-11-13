サッカー元日本代表の松井大輔氏（43）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。元日本代表のレジェンドの“クセツヨ”な一面を明かす場面があった。この日はサッカー元日本代表の中沢佑二氏とそろって登場。番組では2人が選ぶ“クセ強JAPANベスト11”を紹介し、MFには元日本代表MF本田圭佑の名前が挙がった。松井氏は「圭佑は本当、時計2つ着けてとか」とかつての斬新なファッションにつ