「台風25号」が発生進路はどうなる？ 気象庁によりますと、強い台風25号は、きょう（13日）正午、フィリピンの東にあって、時速20kmの速さで西北西に進んでいます。 【写真を見る】【台風情報最新】「台風25号（ウサギ）」進路は沖縄へ？台風24号・台風23号の今後の台風進路は？【13日午後3時更新】 中心気圧は、975 hPa、中心付近の最大風速は35 m/s最大瞬間風速    50 m/s25m/s以上の暴風域   &#1