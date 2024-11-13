京都府北部の宮津市は、日本三景「天橋立」がある観光都市。実は同時に、絶品の魚介類が味わえる場所でもある。特に、天橋立エリアは、リアル式海岸の地形に対馬暖流と日本海固有水が交差してプランクトンが豊富な「奇跡の海」と言われる。今回、この地域全体での「食」、天橋立ガストロノミーをアピールする「宮津・天橋立マリアージュ」プロジェクトを2024年10月末、現地取材した。ガストロノミーは食文化という意味を持つ。その