愛媛FCは11月13日、FW松田力の契約満了に伴い、契約を更新しないことを発表した。大阪府出身の33歳は、名古屋や千葉、福岡、甲府、C大阪で活躍し、2022年に愛媛に加入。翌年は10番を背負い、34試合13得点を記録してJ３優勝に大きく貢献。今季は32試合に出場し、３得点をマークした。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！松田はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコ