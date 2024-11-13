11月17日に開催される大分国際車いすマラソンに向けて、海外選手の第一陣が到着し大会への意気込みを語りました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンまであと4日海外選手第一陣が到着優勝候補筆頭のマルセル・フグ選手は出場辞退 大会まで4日に迫る中、海外選手の第一陣として大分入りしたのは、最も障害の重いT51の世界記録保持者ピーター・ドゥ・プレア選手ら8人です。滞在先となる大分市内のホテルで到着