13日午後、(G)I-DLEのウギが海外スケジュールを終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。・人気K-POPアーティストが総出演！11月開催「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」全体ラインナップを公開・aespaからIVE、(G)I-DLEまで「MMA 2024」ラインナップ第2弾を発表！