野球の国際大会「プレミア12」は12日、メキシコのグアダラハラなどで1次リーグA組の2試合が行われ、米国がパナマに9―3で勝ち、ともに2勝2敗となった。オランダはプエルトリコに20―8の七回コールドゲームで大勝して2勝目（1敗）を挙げ、プエルトリコは1勝2敗。（共同）