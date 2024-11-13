全国知事会の会長を務める宮城県の村井嘉浩知事は13日、所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」の引き上げについて「少なくとも、私が総理の立場なら首を縦に振らない」と反対する立場を示した。【解説動画】「103万円の壁」引き上げなら、手取りはどう変わる？県は地方分の減収が4兆円という国の試算を前提に、全国の住民税に占める宮城県分のシェアから機械的に減収額を推計。県と県内35市町村分の住民税関連では約6